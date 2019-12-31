عرعر 05 جمادى الأولى1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, "الفريق الكشفي النسائي للكلية التقنية للبنات بعرعر"، وسلم سموه الوسام للقائدات الكشفيات، والذي انطلق من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ، بحضور مديرها المهندس محمد الحربي، يرافقه الفريق الكشفي النسائي للكلية التقنية للبنات بعرعر.وبارك سموه خلال الاستقبال انطلاق أعمال الفريق الكشفي النسائي في المنطقة، مؤكدا أهمية العمل الكشفي في دعم العمل التطوعي والإنساني، وتعزيز الانتماء الوطني وتنمية روحالقيادة وتحمل المسؤولية، وترسيخ القيم والاتجاهات الايجابية، وتقديم الخدمات التطوعية المجتمعية، مشيداً بتمكين المرأة بالمنطقة من المشاركة بالعمل الكشفي جنباً إلى جنب مع اخيها الرجل ،مؤكدًا سموه أهمية تهيئة الطاقات البشرية في الكلية ليعملوا بشكل تكاملي لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية, ومشيدًا سموه بدور المرأة في الأعمال التطوعية وما تقدمه من جهود موفقة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030 .ووجه سموه بالتنسيق والتعاون والتكامل مع جامعة الحدود الشمالية وإدارة التعليم بالمنطقة لرفع وتيرة الأنشطة الكشفية النسائية بالمنطقة وتعزيز مساهمة الفرق الكشفية في كافة مجالات التطوع ذات الصلة، كما نوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم للمرأة السعودية لتمكينها من التعلم والعمل والإنتاج والإبداع في كافة مناحي التنمية، كما نوه بما يقدمانه ـ حفظهما الله ـ من دعم وتعزيز للعمل التطوعي ونشره بين أبناء الوطن لصناعة أثر اجتماعي مستدام .بدوره أعرب المهندس الحربي باسمه ونيابة عن منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة, عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على إتاحة الفرصة للقائه والاستماع إلى توجيهاته.// انتهى //15:20ت م0167