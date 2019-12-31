وادي الدواسر 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسعقدت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر أمس, ورشة عمل لمناقشة اختبارات المرحلة الابتدائية بشكل عام ونتائج اختبارات الصف الثالث الابتدائي بشكل خاص، شارك فيها رئيسقسم الإشراف التربوي ومشرفو شعبة الصفوف الأولية.واستعرضت الورشة أبرز الملاحظات التي تم رصدها في الميدان التعليمي من خلال الزيارات المعتمدة لمتابعة الاختبارات من قبل المشرفين والمشرفات خاصة المتعلقة ببناء الأسئلة ومدى تجاوب الطلاب والطالبات معها والأجواء العامة للاختبارات وأثرها في المجتمع، كما جرى مناقشة جميع المهارات التي تقيسها الاختبارات التي تسهم في تأكيد المهارات الأساسية لدى الطلاب والطالبات وبشكل رئيس مهارات القراءة والكتابة والفهم القرائي، في ظل الانتقال من تطبيق التقويم المستمر سابقاً إلى تطبيق الاختبارات التحريرية الذي يعد محكاً حقيقياً يتوائم ويتناسق مع قدرات الطلاب والطالبات, ويحقق لهم النمو المعرفي المطلوب ويعطي تقييما حقيقيا مقنعا للمعلم والطالب وولي الأمر.واختتمت الورشة بتوصيات تركز على اعتماد إقامة ورش عمل مع بداية الفصل الدراسي الثاني بمشاركة جميع شعب الإشراف التربوي وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات بالاعتماد على نتائج الطلاب ونماذج من الأسئلة والإجابات، ومن ثم وضع الخطط التطويرية والعلاجية التي تتماشى مع توجهات الوزارة التي تصب جميعا في مصلحة تحسين نواتج التعلم وتهيئة الطلاب والطالبات للمنافسة والتميز في الاختبارات التحصيلية والدولية.// انتهى //15:26ت م0169