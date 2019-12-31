الطائف 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مكتبه بالطائف، اجتماعا حضره مديرو القطاعات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة رنية.واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها المستقبلية، فيما تداخل عددٌ من أعضاء المجالس المحلية والذين بدورهم نقلوا لسموه أبرز الأحتياجات التنموية.واطّلع سموه عقب الاجتماع على مجسم لمشروع المركز الحضاري والثقافي في محافظة رنية، والذي يهدف إلى العناية بالثقافة السعودية وعرض الأعمال العلمية، إضافة إلى إقامة معارض الكتب والندوات والمهرجانات السنويةكما ترأس الأمير بدر بن سلطان اجتماعا مماثلا حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة تربه.// انتهى//15:41ت م0171