الطائف 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة, مشروع "مدينة الورود" السكني في محافظة الطائف، الذي يوفر أكثر من 4 آلاف فيلا سكنية.واستمع سموه لشرح عن مرافق المشروع الواقع على مساحة 9 ملايين متر مربع، ويضم ممشى بطول كيلوين اثنين، وأسواق تجارية، 32 مسجدًا وجامعًا، 19 مدرسة، 32 حديقة، ومدينة ترفيهية،و 6 مرافق صحية.// انتهى //16:36ت م0203