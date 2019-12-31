عام / سمو أمير مكة المكرمة بالنيابة يزور مشروع مدينة الورود السكني بالطائف
الثلاثاء 1441/5/5 هـ الموافق 2019/12/31 م واس
الطائف 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس
زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة, مشروع "مدينة الورود" السكني في محافظة الطائف، الذي يوفر أكثر من 4 آلاف فيلا سكنية.
واستمع سموه لشرح عن مرافق المشروع الواقع على مساحة 9 ملايين متر مربع، ويضم ممشى بطول كيلوين اثنين، وأسواق تجارية، 32 مسجدًا وجامعًا، 19 مدرسة، 32 حديقة، ومدينة ترفيهية،و 6 مرافق صحية.
// انتهى //
16:36ت م
0203