الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واستقيم جامعة شقراء خلال الفترة من 8 - 9 / 06 / 1441هـ المؤتمر الدولي الأول على مستوى الجامعات السعودية (الهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة 2030).وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري, أن موضوع الهوية الوطنية يحظى باهتمام على المستوى المحلي والعالمي وخاصة في ظل التحديات المعاصرة للتنافس بين المجتمعات الدولية، حيث تؤدي جامعة شقراء دورها الريادي ضمن الجامعات السعودية وواجباتها الاجتماعية والوطنية، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على تنفيذ توجهات القيادة -أيدها الله- في تعزيز الانتماء الوطني والتأكيد على الهوية الوطنية وجعلها عنوانا لأعمالنا حتى يكون الوطن شامخا.وأفاد معاليه أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس قيَم الانتماء والولاء الوطني وقيَم الوسطية والتسامح ودعم نشاطات برنامج تعزيز الشخصية السعودية كأحد أهم البرامج الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وعرض التجارب العالمية في مجال تعزيز الهوية الوطنية.وسيتناول المؤتمر في محاوره دور الهوية الوطنية في ضوء مسيرة التطوير والتحديث، ودور القطاعات الأكاديمية والمؤسسات الوطنية الأخرى في تعزيز الهوية الوطنية السعودية، والتجارب العالمية والرؤى الاستشرافية في مجال تعزيز الهوية الوطنية.ويحظى المؤتمر الدولي الأول على مستوى الجامعات السعودية بمشاركة نخبة من الرموز الوطنية والمتخصصين والباحثين للإسهام في بلورة ميثاقه على مدار يومين.// انتهى //16:37ت م0205