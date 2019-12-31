الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسعقدت اللجنة الفنية والتطويرية في الاتحاد السعودي لكرة السلة أمس اجتماعها الاول بمقر الاتحاد برئاسة عضو مجلس الإدارة فتحي القصاب .ورفعت اللجنة لمجلس الإدارة العديد من الاقتراحات التي تنصب في تطوير اللعبة خلال المرحلة القادمة تماشيا مع أنظمة الاتحاد الدولي التي تساهم في تطوير البرامج الخاصة في الأجهزة الفنية والإدارية والتحكيمية .كما تم مناقشة تطوير الفئات السنية ورفع المستوي الفني للمنتخبات السعودية ، وخلق برامج ودورات تدريبية .وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس اللجنة الأعضاء على تفاعلهم في وضع الاقتراحات و الخطط التي تتواكب مع الفترة المقبلة لتطوير اللعبة ، كما ثمن دعم رئيس وأعضاء مجلس الادارة في توفير جميع متطلبات اللجنة بما يتواكب مع الانظمة التي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة السلة .// انتهى //16:38ت م0206