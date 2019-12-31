الدمام 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واساحتفى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أمس الاول، بتكريم المتميزين والمتطوعين العاملين مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بالفرع، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش ومساعده لقطاع التنمية ابتسام الحميزي، وعدد من مديري الفرع ومنسوبيه، وذلك على مسرح الفرع بالدمام.وهنأ المقبل في كلمته إدارة التوطين لحصول المنطقة الشرقية على المركز الأول على مستوى المناطق بالمملكة في توطين الوظائف، مشيداً بدور المسؤولية الاجتماعية في مساندة التوطين بالشرقية في برنامج استثمار اجتماعي، والدور الفاعل لها على مستوى المملكة في إدارة المسؤولية والتوطين والتفتيش والإعلام في إبراز جهود الجميع، منوهاً بجهود العاملين بفرع الوزارة والفروع التابعة لها في خدمة العملاء والمستفيدين بأفضل صورة.وأكد المقبل، دعم فرع الوزارة للقطاع الخاص والذي يعطي مساحة أكبر للتوظيف بما يحقق رؤية المملكة 2030 والاستفادة من البرامج والأنشطة، مقدماً شكره لغرفة الشرقية ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات ومن ساهم في إخراج هذه البرامج بصورة مشرفة وجميلة.من جانبه، قدم مدير المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد بن أحمد العبيد، عرضاً موجزاً لإنجازاتها خلال عام 2019م وما حققته إدارة المسؤولية من جهود، واستقطاب الإدارة للمستفيدين من الأيتام وأبناء الأسر الضمانية، وتدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم وتحولهم من مستفيدين إلى مقدمي خدمة، مؤكداً حرص الإدارة على تكريم الموظفين المتميزين لتحفيزهم ورفع مستوى أدائهم.وفي ختام الحفل كُرِّم المتميزون، والداعمون والرعاة، وتسليمهم شهادات التقدير والمكافآت العينية.// انتهى //.16:39ت م0207