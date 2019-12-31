طوكيو 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسانطلق المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي لكرة الطاولة اليوم في اليابان استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية لمنافسات الفردي التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان ، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).ويمثل المنتخب السعودي في البطولة اللاعبين عبدالعزيز العباد - علي الخضرواي - عبدالعزيز بوشليبي - محمد الشريف ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد ربيع.// انتهى //16:40ت م0208