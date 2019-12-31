رياضي / انطلاق معسكر طاولة المنتخب السعودي باليابان
الثلاثاء 1441/5/5 هـ الموافق 2019/12/31 م واس
طوكيو 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس
انطلق المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي لكرة الطاولة اليوم في اليابان استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية لمنافسات الفردي التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان ، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
ويمثل المنتخب السعودي في البطولة اللاعبين عبدالعزيز العباد - علي الخضرواي - عبدالعزيز بوشليبي - محمد الشريف ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد ربيع.
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16:40ت م
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