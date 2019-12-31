جدة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واستنطلق فعاليات مهرجان "ربيع المظيلف" الرابع , الأحد القادم , وتستمر ثلاثة أشهر ، بتنظيم بلدية المظيلف بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي , بمتابعة حثيثة من رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية المظيلف عبدالغني الغامدي ، أن المهرجان ينطلق في نسخته الرابعة هذا العام , ويحمل العديد من المفاجآت والفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف فئات المجتمع ، مشيراً إلى أن الاستعدادات النهائية لإطلاق المهرجان شملت تجهيز مقر المهرجان الواقع على امتداد كورنيش المظيلف بـالأعلام وعقود الاضاءة.وبين أن المهرجان سينطلق بحفل يتضمن أوبريتًا خاصًا وعروضًا متنوعة تشمل الألعاب الترفيهية وعروض السيرك وحديقة الحيوانات لأول مرة ، والمطاعم والمقاهي والجلسات العائلية ، بالإضافة إلى مسرح الطفل والعديد من العروض والأركان المصاحبة لوزارة الصحة ، ممثلة بمستشفى المظيلف العام , ووزارة التعليم ، ممثلة بمكتب تعليم المظيلف ، وعدد من المعارض والأركان والليالي القادمة للجمعيات الأهلية ولجنة التنمية بالمظيلف , لافتاً إلى أن الليالي التي يقام فيها فعاليات المهرجان , خمس ليالٍ ، بينما سيستمر المخيم لمدة ثلاثة أشهر .// انتهى //16:46ت م0209