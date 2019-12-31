السيح 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واستنطلق بمدينة السيح الأحد القادم فعاليات "مهرجان ليالي الشتوية" التي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية واللجان الاجتماعية ، ويستمر خمسة أيام.ويشتمل المهرجان الذي يقام في الساحة المجاورة لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي في حي العزيزية بالسيح على العديد من الفعاليات والبرامج والمناشط التراثية والثقافية والترويحية التي تعبر عن تراث مدن ومراكز وقرى الخرج.كما يتضمن المهرجان خيمة للضيافة لاستقبال الوفود والزوار ، ومسرح الطفل ، بجانب عروض الألعاب الشعبية والتراثية، واجنحة للأسر المنتجة والتي ستعرض العديد من المنتجات التراثية والأكلات الشعبية.// انتهى //16:47ت م0210