الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية بمكتبه اليوم لاعبي المنتخب السعودي للناشئين الريشة الطائرة بمناسبة تحقيقهم خمس ميداليات ملونة خلال مشاركتهم في بطولتي العرب و غرب آسيا لعام 2019 م .جاء ذلك ضمن الاحتفال التكريمي للاتحادات الرياضية التي حققت إنجازات في عددٍ من البطولات الدولية والإقليمية و الذي أقيم بمكتب سموه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.وقال سموه إنهم يأملون بتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، على المستوى القاري والعالمي وأن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كافة الدعم المادي والمعنوي لأبنائها اللاعبين في كافة المحافل المختلفة.// انتهى //16:56ت م0212