الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسحدد الاتحاد السعودي لكرة السلة مواعيد مباريات الدور الثاني لدوري الممتاز ، وانطلاق مباريات " البلاي اوف " 2020/3/1 م في مدينة جدة بطريقة التجمع وذلك بصفة استثنائية .وأوضح الاتحاد أن ذلك التغيير جاء نظراً لمشاركة المنتخب السعودي الأول في دورة الألعاب الرياضية الخليجية التي ستنطلق في الكويت 2020/4/4 م ويسبق ذلك معسكر اعدادي للمنتخب للبطولة 2020/3/14 م.// انتهى //17:04ت م0213