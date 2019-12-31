رياضي / الاتحاد السعودي لكرة السلة يغير مواعيد مباريات الدور الثاني للممتاز
الثلاثاء 1441/5/5 هـ الموافق 2019/12/31 م واس
الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس
حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة مواعيد مباريات الدور الثاني لدوري الممتاز ، وانطلاق مباريات " البلاي اوف " 2020/3/1 م في مدينة جدة بطريقة التجمع وذلك بصفة استثنائية .
وأوضح الاتحاد أن ذلك التغيير جاء نظراً لمشاركة المنتخب السعودي الأول في دورة الألعاب الرياضية الخليجية التي ستنطلق في الكويت 2020/4/4 م ويسبق ذلك معسكر اعدادي للمنتخب للبطولة 2020/3/14 م.
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17:04ت م
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