القاهرة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية موجة تراجعات خلال عام 2019م تأثرا بالتذبذبات والتقلبات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية والأحداث الإقليمية التي شهدتها المنطقة على مدار العام، وهو ما أرجعه الخبراء والمحللون إلى كونها تراجعات طبيعية تماشيا مع أداء البورصات الإقليمية، وسط توقعات بتعافي للسوق خلال العام المقبل 2020.وأنهت البورصة المصرية تعاملات العام 2019م بخسائر متوسطة قدرها 5ر41 مليار جنيه لرأسمال المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، والذي أنهى العام عند مستوى 2ر708 مليارات جنيه، مقابل 7ر749 مليار جنيه في نهاية 2018.وخسر مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) خسر نحو 1ر7 % على مدار العام لينهي 2019 عند مستوى 13961 نقطة مقابل 13035 نقطة في نهاية 2018، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) خسارة نسبتها 1ر23 % لينهي تداولات العام عند مستوى 16ر533 نقطة، مقابل 83ر693 نقطة في نهاية 2018م.وأوضحت الإحصاءات أن موجة التراجع امتدت إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي فقد على مدار العام نحو 19 % من قيمته ليسجل 1397.45 نقطة، مقابل 1727.21 نقطة في نهاية 2018م.// انتهى //17:21ت م0215