بيروت 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسناشدت لجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا في لبنان، منظمات ووكالات الأمم المتحدة بالتحرك لإنقاذ أهاليهم وأقاربهم من اللاجئين الفلسطينيين في محافظة إدلب السورية من قصف الطائرات الحربية التابعة لنظام الأسد لأماكن تجمعهم والمساكن التي لجأوا إليها منذ نزوحهم عن منازلهم في مخيم اليرموك قرب دمشق.وطالبت اللجنة في بيان اليوم بتدخل دولي من أجل تحييد المدنيين من العمليات العسكرية في شمال سوريا، مؤكدةً أن اللاجئين الفلسطينيين يتعرضون لظروف قاسية وصعبة خاصةً الأطفال في ظل المنخفض الجوي والبرد القارس الذي تشهده المنطقة.// انتهى //17:22ت م0216