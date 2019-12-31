الخليل/القدس المحتلة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أسيرا محررا من محافظة الخليل وآخر من القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر من مدينة الخليل على معبر الكرامة أثناء توجهه لتأدية مناسك العمرة، كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر وفتشت عدة منازل.وفي نفس السياق اعتقلت قوات الاحتلال شابًّا بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.// انتهى //18:10ت م0227