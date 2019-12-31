الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسرفع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة اللاعبين الرسمية المشاركين في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 8 وحتى 26 من شهر يناير المقبل.وجاءت أسماء (23) لاعبًا اختارهم المدير الفني سعد الشهري على النحو الآتي: أمين البخاري، محمد اليامي، صالح الوحيمد، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، يوسف الحربي، ناصر العمران، مختار علي، سامي النجعي، حسين العيسى، أيمن يحيى، سعد السلولي، خالد الغنام، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.ويأتي المنتخب السعودي في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة "الثانية" إلى جوار منتخبات اليابان،سوريا، وقطر، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة منتخب اليابان في الـ 9 من شهر يناير، يلي ذلك مواجهة منتخب قطر في الـ 12 من الشهر ذاته، على أن يختتم مرحلة المجموعات في الـ 15 بلقاء منتخب سوريا.من ناحية أخرى، ألغيت المباراة الودية التي كان المقرر اقامتها مساء اليوم في كوالالمبور أمام منتخب كوريا الجنوبية بالاتفاق بين الجهازين الإداري والفني للمنتخبين، لعدم صلاحية أرضية الملعب.وتقرر مغادرة بعثة المنتخب السعودي صباح الغد إلى تايلاند لاستكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا ومقابلة منتخب تايلاند وديًا قبل انطلاق منافسات البطولة.// انتهى //18:16ت م0229