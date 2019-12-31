القاهرة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأكد مندوب العراق لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد نايف الدليمي على الموقفِ الثابت لبلاده المرتكز دائمًا على رفض وإدانة التدخلات الخارجية في شؤون أي دولة من الدول العربية والداعي إلى تغليب لغة الحوار والسلام على لغة السلاح والتناحر والاختصام، داعيًا جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى أن تحتكم إلى الحوار الوطني البناء.ودعا في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، باعتبار العراق رئيس الدورة (152) الحالية لمجلس الجامعة، الدول العربية إلى دعم جهود الأطراف الليبية في تحقيق السلام والاستقرار وكذلك دعم جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال وبما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي.وطالب الدليمي العالم العربي بتوحيد الصفوف على المستوى الوطني الداخلي وعلى المستوى القومي، مؤكدًا أن استقرار كل بلد من البلدان العربية هو لَبِنة أساسية في استقرار الأمة جمعاء.// انتهى //18:22ت م0231