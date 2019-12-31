الخرطوم 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسرحبت البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور "اليوناميد " بالتوقيع على الاتفاق الإطاري بين حكومة السودان الانتقالية والحركات المسلحة في دارفور والذي أبرم أثناء مفاوضات السلام المنعقدة في جوبا.وأوضح الممثل الخاص المشترك لليوناميد وكبير الوسطاء جيريمايا مامابولو في بيان صحفي أن توقيع الاتفاق يؤكد الإرادة السياسية للأطراف واستعدادها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل, مشددًا على أن اليوناميد ستواصل دعمها لمحادثات السلام وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2495 (2019) وفي حدود قدراتها ومساعدة جميع أطراف التفاوض للوصول إلى الهدف المنشود وتحقيق سلام دائم ومستقبل زاهر لجميع أهل السودان.جدير بالذكر أن اليوناميد تقدم الدعم الفني لجميع مسارات محادثات السلام السودانية الجارية في جوبا منذ 10 ديسمبر 2019، حيث تولت البعثة مهمة السكرتارية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2495 الذي طلب من اليوناميد تقديم الدعم اللازم إلى حكومة السودان الانتقالية والحركات المسلحة للمضي قدما في عملية السلام.//انتهى//18:22ت م0232