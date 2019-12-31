الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم لاعبي المنتخب السعودي لكرة الطاولة بمناسبة تحقيقهم المراكز الأولى خلال مشاركتهم في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة التي أقيمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 15 -19 / 8 /2019م .حضر التكريم رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد و أمين عام الاتحاد ياسر بن محمد الحبيش .وقدم رئيس الاتحاد السعودي شكره لسموه على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص .// انتهى //18:38ت م0233