السيح 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واستطلق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج في الثالث من شهر جمادي الآخر القادم ، برنامجاً تدريبياً للغة الانجليزية ، يستهدف طلاب وطالبات وخريجي وخريجات المرحلة الثانوية، ويعقد في مبنى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في مقر الجامعة بمدينة السيح.ويهدف البرنامج الذي ينفذه نخبة من المحاضرين المتخصصين ، إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات في اللغة الانجليزية ، وتشمل مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة.ويشتمل البرنامج على عدة مستويات ، يستغرق كل مستوى أربعة أسابيع ، ويتم تدريب الطلاب والطالبات على طرق التواصل والمحادثة حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالحياة اليومية ، وتدريبهم على مختلف القواعد اللغوية وتطبيقها بالشكل الصحيح في المحادثة والكتابة وإثرائهم بالمفردات اللغوية الجديدة.// انتهى //18:40ت م0234