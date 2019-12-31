عام / جامعة الأمير سطام تطلق برنامج تدريبي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية
الثلاثاء 1441/5/5 هـ الموافق 2019/12/31 م واس
السيح 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس
تطلق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج في الثالث من شهر جمادي الآخر القادم ، برنامجاً تدريبياً للغة الانجليزية ، يستهدف طلاب وطالبات وخريجي وخريجات المرحلة الثانوية، ويعقد في مبنى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في مقر الجامعة بمدينة السيح.
ويهدف البرنامج الذي ينفذه نخبة من المحاضرين المتخصصين ، إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات في اللغة الانجليزية ، وتشمل مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة.
ويشتمل البرنامج على عدة مستويات ، يستغرق كل مستوى أربعة أسابيع ، ويتم تدريب الطلاب والطالبات على طرق التواصل والمحادثة حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالحياة اليومية ، وتدريبهم على مختلف القواعد اللغوية وتطبيقها بالشكل الصحيح في المحادثة والكتابة وإثرائهم بالمفردات اللغوية الجديدة.
// انتهى //
18:40ت م
0234