رياضي / انطلاق (هايكنج) بلقرن بمشاركة أندية الأحياء
الثلاثاء 1441/5/5 هـ الموافق 2019/12/31 م واس
أبها 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس
انطلق اليوم برنامج"هايكنج بلقرن" بحضور محافظ بلقرن عبدالرحمن آل حامد و مدير تعليم بيشة نايف الهاجري وبمشاركة أندية الحي في محافظات بيشة و بلقرن و تثليث و الأمواه و مركز خيبر.
و تفقد الهاجري مقر البرنامج في مقر نادي الحي بثانوية عبدالله بن مسعود، والذي يشارك فيه منسوبو و طلاب عشرة أندية من أندية الحي، ويتضمن مسابقات رياضية طلابية صباحا، وهايكنج المشاة بعد العصر، وحفلا ثقافيا وفعاليات مختلفة بعد صلاة المغرب، بمتابعة و إشراف من نشاط الطلاب و ممثلي أندية الحي.
وأشاد محافظ بلقرن بفكرة برنامج (هايكنج) بلقرن و بجهود منسوبي التعليم في مكتب بلقرن و أندية الحي و نشاطها و خدمتها لفئة الشباب.
// انتهى //
18:58ت م
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