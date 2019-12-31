القاهرة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، على مكاسب بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر5 مليارات جنيه عند الإغلاق، ليسجل 2ر708 مليارات جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2ر1 مليار جنيه، تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق خارج المقصورة بقيمة 555 مليون جنيه.وسجل مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) مكاسب طفيفة في آخر جلسات العام 2019 قدرها 17ر0 % ليغلق عند مستوى 56ر13961 نقطة، فيما كانت المكاسب أكبر على صعيد مؤشرات السوق الثانوية ليربح مؤشر (إيجي إكس 70) الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 07ر1 % مسجلا 47ر534 نقطة في نهاية 2019.وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا ليكسب 51ر0 % في آخر جلسات العام 2019، مسجلا 1ر1398 نقطة.// انتهى //18:58ت م0236