تونس 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسحقق الترجي الرياضي التونسي فوزا كبيرا على شبيبة القيروان مسجلا سبعة أهداف لهدف في مباراة مؤجلة جمعت الفريقين في رادس من ضواحي العاصمة التونسية لحساب الجولة 13 من البطولة التونسية لكرة القدم .وأصبح الترجي في ختام مرحلة الذهاب في المركز الرابع من ترتيب البطولة بـ 22 نقطة وتنقصه 5 مقابلات أما شبيبة القيروان فيحتل المركز العاشر بـ 12 نقطة من 13 مقابلة .ومازال الاتحاد الرياضي المنستيري في صدارة الترتيب بـ 28 نقطة يليه الملعب التونسي والنادي الصفاقسي بـ 24 نقطة .وفي آخر الترتيب يقف نجم المتلوي ونادي حمام الأنف ( 9 نِقَاط ) ثم اتحاد تطاوين (8 نِقَاط) .// انتهى //19:04ت م0237