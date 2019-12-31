المدينة المنورة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واستنطلق غدًا، في المركز الثقافي بالمدينة المنورة فعالية "حكاية ٣٥"، التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة، بحضور مدير عام الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الدكتور نايف الثقيل.وأوضح مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة الدكتور يعقوب البشاوري, أن فعالية "حكاية" تستمر خمسة أيام في المركز الثقافي، مبينا أنه سيتم تدشين معرض للتصوير الفوتوغرافي في محطة قطار الحرمين ويمتد لأربعة أيام.وأكد الدكتور يعقوب البشاوري، أن الجمعية ستواصل حراكها الثقافي والفني في مختلف المجالات وأنها ستكمل مسيرة ٣٥ عاما تبنت فيها الجمعية الأدباء والفنانين والموهبين, مشيرا إلى أن الجمعية شهدت خلال مسيرتها العديد من الفعاليات والمشاركات المشرفة بقيادة المدراء السابقين.وقدم الدكتور يعقوب شكره لجميع الجهات المشاركة والداعمة والأندية واللجان المشاركة في الفعالية.// انتهى //19:32ت م0243