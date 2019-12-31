مكة المكرمة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسيبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ خطته الميدانية مع أول أيام إجازة الربيع لهذا العام بالعدد المناسب من الأعضاء للقيام بالعمل الميداني في محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة ومن خلال التواجد الميداني وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وتهدف الخطة إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال تواجد فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه لصلاة الجماعة كما تتضمن الخطة إبراز الجانب التوعوي من خلال إقامة المعارض وبث الرسائل التوجيهية من خلال الشاشات التوعوية في الأسواق والحيلولة دون وقوع المنكرات ومعالجة المخالفات في حال حدوثها بالتواصل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.وحث فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة جميع هيئات المحافظات ومراكز الهيئة بالمنطقة بتكثيف الحضور الميداني وتواجد الدوريات في الأماكن التي يكثر بها المتنزهون.// انتهى //19:43ت م0244