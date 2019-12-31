مكة المكرمة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في بمنطقة مكة المكرمة خلال الشهر، الحالي سلسلةً من البرامج الدعوية والعلمية في الجوامع المحيطة بمنطقة الحرم المكي, حيث يشارك في تقديمها عدد من الدعاة الرسميّين, وذلك تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة.وتتضمن البرامج الدعوية عدداً من المحاضرات الإيمانية والدروس العلمية والكلمات الوعظية, والدورات العليمة الميسرة, وتأتي هذه البرامج ضمن الجهود الكبيرة التي تقدمها الجمعية لتوعية المعتمرين وسكان منطقة الحرم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من القادمين لأداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه, إضافة إلى ذلك تبصير الناس أمور دينهم ودنياهم.وتشمل البرامج مواضيع متنوعة، أهمّها نشر الوسطية والأعتدال, وبيان العقيدة الصحيحة, وأهمية تربية الأبناء على التوحيد, وعن الصلاة , والتفسير, والأذكار الشرعية في حياة المسلم, كما تتضمن شرحًا لبعض الكتب العلمية ( رياض الصالحين, وكتاب التوحيد, وكتاب الروح)// انتهى //19:49ت م0247