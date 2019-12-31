الداودمي 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسالتقى محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري بمكتبة بالمحافظة اليوم، رئيس بلدية محافظة الدوادمي المعين حديثاً المهندس جهز بن عبدالله الحزيمي.ورحب السديري في بداية اللقاء بالمهندس الحزيمي وهنأه على الثقة بتعينه رئيساً لبلدية المحافظة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وحثه على بذل الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين.من جانبه عبر المهندس الحزيمي عن شكره وتقديره لمحافظ الدوادمي على حسن الأستقبال وتوجيهاته السديدة التي تصب في مصلحة الجميع والأرتقاء بالخدمات التي تقدمها البلدية والتي ستكون عوناً بعد الله في أداء عمله.// انتهى //19:58ت م0249