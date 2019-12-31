الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسرعى معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اليوم, حفل تكريم مسؤولي الموارد البشرية والتوظيف, الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض بمقرها الرئيس, وذلك بحضور عدد من ممثلي ومسؤولي المنشآت والشركات والمؤسسات الأهلية.ويأتي تنظيم هذا الحفل تكريماً للمنشآت التي تجاوبت بتوطين الوظائف لديها، وتوفير فرص العمل للشباب، وتقديراً لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تسعى من خلال تشريعاتها وبرامجها ومبادراتها واتفاقياتها مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص لزيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وزيادة نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل السعودي.وفي ختام الحفل كرم معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل المنشآت المتميزة في برامج التوطين .// انتهى //20:06ت م0250