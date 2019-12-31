رام الله 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب: إن أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك خلال هذا العام 2019م بلغت 29610 متطرفين، تحت حماية الآلاف من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة وعناصر المخابرات التي اخترقت الوضع التاريخي والقانوني الذي كان قائما للمسجد.وأكد الخطيب في بيان اليوم أن جميع المؤشرات والمعطيات تدل على تصاعد في وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه خلال هذا العام عبر سلسلة متواصلة من التجاوزات غير المسبوقة، التي تشكل مساساً بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم تحت وصاية وولاية ورعاية الملك عبد الله الثاني.وحذر من سعي سلطات الاحتلال من تكريس قضية المسجد الأقصى كمنصة لتحقيق المكاسب السياسية والدعايات الانتخابية لأفراد ومجموعات عابثة لا تعي مخاطر هذه التصرفات في سعيها وإصرارها على إثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.// انتهى //20:39ت م0252