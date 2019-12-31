الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأقام المركز التخصصي للرعاية النهارية لذوي الإعاقة، اليوم، برنامجاً ترفيهيا للأطفال ذوي الإعاقة وذلك ختاماً للأهداف والإنجازات المحققة خلال الفترة الأولى تحت عنوان (خطوة نجاح) في مقر المركز.وأفادت مديرة المركز وفاء البعيجان أن مركزنا يطمح إلى مزيد من الخطوات الثابتة والهادفة نحو تنمية قدرات الأطفال ذوي الإعاقة بكل طاقاته وإمكاناته المتاحة وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم.وأضافت أن مشاركة الأطفال في مهرجان خطوة إنجاز بصمة وبداية لمزيد من الإنجازات التي يشار إليها بالبنان لتضاف إلى العديد من الجهود المبذولة في سبيل دمج الأطفال ذوي الإعاقة وجعلهم أفراد منتجين ونافعين ومستقلين بذاتهم عن غيرهم في المجتمع.//انتهى//20:47ت م0254