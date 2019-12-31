السيح 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالخرج اليوم، اجتماعه العاشر في دورته الجديدة برئاسة رئيس المجلس عماش بن الدفين السبيعي، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بمدينة السيح.وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها الخطة المالية للعام الجديد 2020م، كما استُعرضت خطة تطوير الغرفة والاتفاقيات المبرمة مؤخراً.// انتهى //20:49ت م0255