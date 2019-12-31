جيزان 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واستفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله الشهري اليوم عدداً من المراكز التابعة للمديرية في الحد الجنوبي، شملت محافظتي الحرث والطوال ومركز الموسم.وجرى خلال الجولة الاطلاع على جهود القائمين على المراكز في مجال سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات والمكتسبات الوطنية ومباشرة الحوادث لتعزيز السلامة.وزار مدير الدفاع المدني بالمنطقة، قائد قوة جيزان المكلف اللواء عبدالله الشهراني، الذي قدم له ( رسالة السلامة لأبطال الحد الجنوبي ) المتمثلة في إجراءات السلامة والوقاية من المخاطر.// انتهى //20:51ت م0256