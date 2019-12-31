الضالع 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسقتل قيادي ميداني في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بنيران قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية قعطبة، شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن.وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لقوات الجيش اليمني بأن قوات الجيش الوطني اليمني شنت هجومًا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في منطقة "حمام مرخزة"، غرب مديرية قعطبة بالمحافظة.وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم القيادي خالد الحومي، وجرح عدد آخر.// انتهى //21:11ت م0264