واشنطن 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سترسل قوات إضافية إلى بغداد لحماية سفارتها بعدما هاجمتها عناصر مليشيات موالية لإيران.وقال وزير الدفاع في البيان : " إن وزارة الدفاع تعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة سفارتنا وموظفينا في بغداد، وسنرسل قوات إضافية لدعم موظفينا في السفارة".من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الموظفين في السفارة الأمريكية في بغداد في أمان ولا يوجد أي خطط لإجلائهم منها.وقال متحدث بالخارجية: إن السفير الأمريكي لدى العراق مات تويلر الذي كان مسافرًا في رحلة شخصية سيعود إلى السفارة.// انتهى //21:20ت م0266