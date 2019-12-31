سكاكا 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأقام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الجوف أمس، معرضاً توعويا لحماية حقوق المستهلك تحت شعار (اعرف حقك) بمول الجوف بلازا في مدينة سكاكا.ويهدف المعرض إلى توعية المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته في التعاملات التجارية، حيث وُزعت البروشورات التوعوية والهدايا التذكارية للأطفال من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع لنشر التوعوية، كما أجيب على جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمستهلك وحقوقه وواجباته وكيفية الحفاظ عليها .ودعا فرع وزارة التجارة والاستثمار بالجوف المواطنين والمقيمين لزيارة المعرض الذي يستمر خمسة أيام والاستفادة من جميع ما يقدمه والالتقاء بالقائمين عليه الذين يحرصون على خدمة الجميع.// انتهى //21:33ت م0267