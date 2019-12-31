تونس 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة مع نهاية السنة الحالية 19.5 مليار دينار تونسي ما يعادل نحو7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 38.5 في المئة عن العام السابق حيث كان بحوالي 14 مليار دينار تونسي ما يعادل 5 مليار دولار.وأوضح البنك المركزي في بيان على موقعه أن الاحتياطي يكفي لتغطية واردات تونس لـ109 أيام مقابل 85 يومًا نهاية العام الماضي .// انتهى //21:46ت م0270