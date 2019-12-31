طبرجل 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسبحث محافظ طبرجل رئيس لجنة السلامة المرورية بالمحافظة عبيد بن الفليح الحربي مع أعضاء اللجنة ، الموضوعات الخاصة بالسلامة المرورية بالمحافظة وبعض المعوقات التي تعترض سير عمل اللجنة.وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال وما اتخذ من قرارات خلال اللقاءات السابقة، إلى جانب الاستماع لبعض الاقتراحات وما ورد من طلبات للمواطنين، والعمل على إيجاد الحلول لمشكلات السير داخل المحافظة وخارجها.واطلعت اللجنة لشرح من مدير شعبة المرور بالمحافظة العقيد صلاح بن منوخ بن دعيجاء، عن الخطط المستقبلية لتطوير أعمال سلامة الطرق، حيث اقترحت التوصيات اللازمة بما يضمن السلامة المرورية على الشوارع والطرق داخل وخارج المحافظة.// انتهى //21:50ت م0272