المدينة المنورة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واساحتفت جمعية رؤية الخيرية للمكفوفين اليوم بختام برامجها لعام ٢٠١٩م.وتخلل الاحتفال فعاليات متنوعة شملت عروضا مرئية لإنجازات الجمعية، إضافة إلى مسابقات ثقافية للكفيفات والحضور.وأوضحت مديرة جمعية رؤية الخيرية للمكفوفين ماريا الحازمي، أن الجمعية تسير بخطى ثابته بفضل الله ثم بفضل الإدارة الحكيمة لمجلس إدارتها، مشيرة إلى تنوع برامج الجمعية المهنية والعلمية والتقنية.وأضافت الحازمي أن عدد برامج الجمعية لهذا العام بلغ ٧٧ برنامجًا وعدد المستفيدات ٦٣٣ وعدد دفعات برنامج برايل ١٥ دفعة بـ ٨٥ مستفيدة و٩ برامج مهنية و٨١ مستفيدة و١٦ برنامجا تطويريا و٣٥٢ مستفيدة و٨ برامج تقنية و٦٦ مستفيدة.// انتهى //22:00ت م0274