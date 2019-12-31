طبرجل 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسوقع برنامج المدن الصحية بمحافظة القريات اليوم اتفاقية شراكة مع مبادرة سدر وزيتون القريات، تهدف للإسهام في نشر الوعي بين أفراد المجتمع فيما يتعلق بالإصحاح البيئي والمبادرة بزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء بالمحافظة، وذلك بحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر .ومثّل البرنامج في توقيع الاتفاقية الدكتور ثامر قياض الكويكبي فيما مثّل مبادرة سدر وزيتون القريات رئيس الفريق سطام بن دحام الملحم .ونوه الجاسر بدور الفرق التطوعية للإسهام في نشر الوعي بمجالات عدة, ودورهم في نشر ثقافة التطوع، راجيا للجميع التوفيق .// انتهى //22:37ت م0280