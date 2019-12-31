الدمام 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسوقعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية اليوم عدداً من الشراكات التنموية مع عدد من الشركات الوطنية ضمن برنامج "مَكّن" الذي أطلقته مؤسسة الملك خالد الخيرية، بحضور أمين عام الجمعية المهندس سمير بن عبدالعزيز العفيصان، وعددٍ من المهتمين في العمل الخيري، وذلك في مقر الجمعية بالدمام، بهدف تنفيذ عدة برامج تدريبية منتهية بالتوظيف للمستفيدين.وأوضح العفيصان أن هذه الاتفاقيات تعكس توجه الجمعية في التحول نحو التنمية الاجتماعية بديلاً للرعوية والمساعدات المباشرة من خلال تدريب المستفيدين وتوفير الفرص الوظيفية لهم، مشيراً إلى أن عدد الذين جرى توظيفهم منذ عام 2016م بلغ 615 مواطناً ومواطنة، وأن عدد المستفيدين من برنامج مكّن يبلغ 150 مستفيداً ومستفيدة في ثلاثة تخصصات هي المبيعات، السكرتارية والحراسات الأمنية.من جهتها أكدت مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية للتنمية ابتسام الحميزي، أهمية الدور التنموي الذي تقوم عليه الجمعية من خلال تبني الحلول المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة وتمكين القدرات المجتمعية ومساعدة المستفيدين وتحويلهم إلى منتجين ومستقلين مادياً ضمن سوق العمل.وفي ختام حفل التوقيع جرى تكريم 50 مستفيداً من رواد الأعمال للعام 2019م والشركاء الداعمين لبرامج وأنشطة الجمعية.// انتهى //22:42ت م0281