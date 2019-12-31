‏‎عرعر 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس‏‎قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية العزاء والمواساة في وفاة الشيخ عايد بن زبن الشامان - رحمه الله-, وذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل الفقيد, حيث كان في استقباله أبناء وأشقاء المتوفى .ودعا سموه, الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهته أعرب أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على عزائه ومواساته، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.// انتهى //23:17ت م0285