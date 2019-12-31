الأمم المتحدة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أن البرنامج سيخوض معارك إنسانية كبيرة ومعقدة على عدة جبهات في بداية عام 2020.وأشار إلى أنه في بعض البلدان " نرى الصراع وعدم الاستقرار يتحدان مع الظروف المناخية القاسية لإجبار الناس على ترك منازلهم ومزارعهم وأماكن عملهم، لافتاً النظر إلى أنه في بلدان أخرى تحدث صدمات المناخ إلى جانب الانهيار الاقتصادي وتترك الملايين على شفا الفقر والجوع.وأبان أن التقرير الصادر عن البرنامج يبرز التحديات الخطيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على مدى الأشهر الستة المقبلة، حيث تبرز كل من زيمبابوي وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل الوسطى عندما يتعلق الأمر باحتياجات الأطفال الجياع والنساء والرجال.وأفاد أن تقرير برنامج الأغذية العالمي يشير إلى أن الوضع في زيمبابوي، يزداد خطورة وسط اقتصاد آخذ في الانهيار، حيث يدخل "موسم العجاف" في البلاد ذروته، بينما يكون ندرة الغذاء في أشد حالاته، مع وصول عدد الجياع إلى أعلى مستوياته منذ عقد.وأوضح بيزلي أن برنامج الأغذية العالمي يقدر حاجته إلى أكثر من 10 مليارات دولار لتمويل جميع عملياته بالكامل في أكثر من 80 دولة حول العالم في عام 2020.// انتهى //23:19ت م0286