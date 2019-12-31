‏‎عرعر 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس‏‎قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية العزاء والمواساة في وفاة مطير السبيعي الدغمي - رحمه الله -, وذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل الفقيد, حيث كان في استقباله أبناء وأشقاء المتوفى.ودعا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على عزائه ومواساته، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء. ‏// انتهى //23:51ت م0292