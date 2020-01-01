المنامة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأجرى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اتصالًا هاتفيًا بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات بين البلدين والسبل الرامية إلى ازدهارها وتطورها في جميع المجالات، إضافة إلى التأكيد على التقاء المواقف بين البلدين في جميع القضايا على المستويين الإقليمي والدولي.وأشاد الملك حمد بن عيسى بالتطور الكبير والملحوظ لمصر على كل الصعد، متمنيًا دوام التقدم والازدهار لمصر وشعبها.// انتهى //00:18ت م0293