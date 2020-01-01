أبها 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واساختتم فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها فعالياته للعام ٢٠١٩م اليوم، بالمعرض التشكيلي (مشقة)، الذي يقام حاليا في مركز الملك فهد الثقافي قرية المفتاحة.وضم المعرض ٧٠ عملًا حملت اتجاهات فنية مختلفة بين التأثيري والتجريدي والواقع.وأوضح مدير الفرع أحمد السروي أن المعرض شهد مشاركة فنانين يمثلون تجارب فنية مختلفة وثرية، مشيرا إلى أن المعرض سيستمر لمدة أسبوع خلال الفترة المسائية.// انتهى //01:09ت م0294