بريدة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مساء اليوم, محافظة النبهانية خلال زيارته لها لتدشين عدد من المشاريع التنموية بها بقيمة إجمالية قدرها 115,951,590 ريال, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير عام فرع وزارة النقل بالقصيم المهندس محمد الشمري, ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس أحمد المرشد, ومحافظ النبهانية طارق اليحياء, ورئيس بلدية المحافظة المهندس فايز العقيلي ، وعدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية والأهالي.حيث تفقد سموه فور وصوله مشروع ازدواج طريق محافظتي النبهانية والرس ومركز البتراء, مستمعا لشرحٍ مفصل من قبل مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري عن تفاصيل المشروع والمنفذ بطول 20 كلم, مؤكدا لسموه على أن العمل قائم على إعادة إصلاح المسار الحالي بنفس الطول, وإنشاء جسري أودية بتكلفة اجمالية تقارب 77,500,000 ريال, مؤكدا لسموه على أن هذا الطريق سيخدم المارين به من محافظة الرس ومركز قصر بن عقيل مع محافظة النبهانية وكافة المراكز المجاورة لهما, مقدما شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته الدائمة لخدمة المواطنين.بعد ذلك توجه سموه للاطلاع على مشروع الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان, مستمعا من قبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس أحمد المرشد عن تفاصيل المشروع ، الذي يضم 200 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تزيد عن 64 مليون ريال.ثم توجه سموه لمقر الحفل المقام لتدشين عدد من المشاريع التنموية هناك , مطلعا على المعرض المصاحب الذي أقيم به عدد من مشاركات القطاعات , حيث انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم, بعد ذلك أوضح محافظ النبهانية طارق اليحيى أن زيارة سمو أمير منطقة القصيم تؤكد حرص القيادة ـ أيدها الله ـ على تلمس احتياجات أبناء الوطن والاطلاع على مراحل التنمية ومتابعة إنشاء المشاريع في القطاعات كافة , مؤكدا على أن المحافظة وقطاعاتها والمراكز التابعة لها يعملون بروح التكاتف وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ, مقدما شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على زيارته التفقدية وتدشينه للمشاريع التنموية بالمحافظة.إثر ذلك دشن سمو أمير منطقة القصيم مشاريع محافظة النبهانية التنموية التي بلغت 115,951,590 ريال, اشتملت على مشاريع قطاع التعليم بقيمة 43,642,316 ريال, ومشاريع بلدية النبهانية بقيمة 53,983,150 ريال, ومشاريع بلدية أبانات بقيمة 20,532,218 ريال, ومشاريع قطاع المياه بقيمة 30,077,475 ريال, ومشاريع قطاع الصحة والتجمع الصحي بالمنطقة بقيمة 6,178,649 ريال, ومشاريع قطاع المساجد والدعوة والإرشاد بقيمة 21,000,000 ريال, ومشاريع جمعية الإسكان الأهلية بقيمة إجمالية بلغت 15,000,000 ريال واستفاد منها 616 مواطنا ومواطنة, ومشروع شركة stc الاتصالات السعودية لنشر خدمة النطاق العريض بتكلفة 12,826,140ريال , ليصبح مجموع الأبراج موفرات الخدمة 25 برجا خادما للمحافظة ومراكزها, إثر ذلك شاهد سموه عرضا مرئيا عن المشاريع المنفذة بالمحافظة.إثر ذلك ألقى رئيس لجنة الأهالي بالنبهانية المهندس عبدالله العليوط كلمة الأهالي قدم من خلالها الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه الدائم ومشاركته أبناء محافظة النبهانية والمراكز التابعة لها مراحل التنمية والازدهار, مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي دشنها سموه تؤكد أن عجلة النمو والازدهار مستمرة وأن نبض عطاء حكومتنا ـ أيدها الله ـ مقبلاً بالمزيد من مشاريع الخير والنماء لأبناء هذا الوطن.ثم ألقيت قصيدتان وطنيتان للشاعرين نايف الغتر ومحمد المظيبري.// يتبع //02:24ت م0296

تلا ذلك ألقت عضو مجلس فتيات القصيم جنى القويعي كلمة أبدت من خلالها عن فخرها واعتزازها بما يتم بذله بالمنطقة من حراك اجتماعي وتنموي لشقائق الرجال بقيادة سمو أمير منطقة القصيم, مبينة على أن مجلس فتيات المنطقة ومن خلال دعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه يسعى إلى تحقيق مشاركة فعالة للمرأة وفي كافة المجالات في جميع محافظات المنطقة, عبر تنفيذ العديد من المبادرات تحقيقا لأهداف رؤية المملكة الطموحة في تمكين المرأة ومشاركة شقائق الرجال في كل الأعمال المنوطة بها, سائلة المولى عز وجل التوفيق والسداد.عقب ذلك شهد سمو أمير منطقة القصيم توقيع ست اتفاقيات شراكة بين لجنة شباب محافظة النبهانية ومستشفى المحافظة العام وقعها رئيس اللجنة خالد الحجي ومدير المستشفى أحمد السراني, واتفاقية بين مجلس فتيات المنطقة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم وقعتها أمينة المجلس منال المهنا ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي, وأربع اتفاقيات أخرى بين جمعية التنمية الاجتماعية وقعها رئيس الجمعية عبدالله العلويط, مع لجنة أهالي المحافظة وقعها نائب رئيس اللجنة محسن المطرفي, وبلدية محافظة النبهانية وقعها رئيس البلدية المهندس فايز العقيلي, وتعليم المحافظة وقعها مدير مكتب التعليم فهد المطرفي, والجمعية الخيرية بالمحافظة وقعها رئيس الجمعية عبدالله الفواز.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن هذا اليوم هو أحد الأيام الوطنية التي يتم فيها رؤية وتدشين مثل هذه المشاريع التنموية, التي هي من فضل الله ومنته تترجم ما تبذله الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من مليارات لخدمة المواطنين, لافتا الانتباه إلى أن مثل هذه المشاريع التنموية التي تبلغ قيمتها قرابة 116 مليون ريال هي مصدر فخر واعتزاز لكل مسؤول خاصة وأنها تصب في خدمة أبناء هذا الوطن, قائلاً سموه : إن الاتفاقيات السبع الموقعة في هذا المحفل مع لجنة فتيات المنطقة وقطاع التعليم والصحة وغيرها من قطاعات حكومية وأهلية تعكس نظرة أبناء الوطن لمستقبل زاهر قائم بروح التكاتف والتعاون, مثنيا على التطور الذي تشهده المحافظة, مقدما شكره لمحافظ وأبناء محافظة النبهانية وكافة مسؤوليها على جهودهم وأعمالهم وبذلهم الدائم لخدمة أهالي المحافظة, سائلا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم وأن يبارك بخطواتها وأن يحفظ جنودها البواسل من كل شر.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم شركاء النجاح وفريق العمل وعددا من الجهات الحكومية والأهلية, كما تسلم سموه درعا تذكاريا بهذه المناسبة.// انتهى //02:24ت م0297