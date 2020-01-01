كينشاسا 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأعلن مسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية مقتل 20 شخصا على الأقل إثر هجوم شنه مسلحون في منطقة "بيني" شرق البلاد.ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين محليين اليوم، أن المسلحين التابعين لما يُسمى بـ "القوات الديمقراطية المتحالفة","هاجموا منطقة "أبتينا-سانا" غرب مدينة "أويتشا" بمقاطعة "كيفو" الشمالية" و قتلوا 18 مدنيا فيما تم العثور على جثتين أخريين أثناء تعقب هؤلاء المسلحين.وتسببت ميليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمقتل أكثر من 200 شخص منذ أن بدأ الجيش هجوما ضدها في أكتوبر الماضي.//انتهى//04:11ت م0301