الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يتسلم رسالتين من رئيسة إثيوبيا ورئيس وزرائهامجلس الوزراء يقر اتفاقية للتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة والعراقأمير الرياض يستقبل الكهموس ومدير مركز المعلومات الوطنيفهد بن سلطان يستقبل مدير «الهيئة» ويلتقي الأهاليأمير جازان يتسلّم التقرير الإحصائي لإدارة العمليات المشتركةفيصل بن مشعل يشيد بمؤسسة العمار الزراعية لخدمة منتج التمورنائب أمير مكة يتفقد متنزه الردف بالطائف.. ويزور إمام الحرمرئيس هيئة الأركان يزور كلية القيادة للقوات المسلحةبأمر سامٍ.. "إعمار اليمن" ودارة الملك عبدالعزيز يوقعان مذكرة تعاون لحفظ التراث اليمنيهيئة حقوق الإنسان: عدم اللجوء لإيقاف الخدمات إلا في أضيق الحدودنقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافةالسلمي: للمملكة دور تاريخي ومحوري في نُصرة قضايا الأمة العربيةقائد القوات المشتركة يستقبل وزير الدفاع الكويتيوزير الخارجية يستقبل ملك مملكة تورومجلس إدارة "المرئي والمسموع" يناقش سبل تطوير قطاع الإعلاموزير البيئة يرعى منتدى المياه السعودي مارس المقبلالمملكة تدين الهجمات الإرهابية في العراقإيران ترد في بغداد.. وترمب يحذرلبنان: توقعات بإعلان الحكومة غداًالسودان يعتزم إرسال قوات إلى دارفورروسيا وأوكرانيا تتبادلان السجناءمصرع مدنيين في الكونغو// يتبع //06:02ت م0003