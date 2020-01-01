طرابلس 6 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 1 يناير 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تجديد جامعة الدول العربية تأكيدها الالتزام بوحدة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية، ورفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه، وكذلك التأكيد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات بوصفه المرجعية الوحيدة للتسوية.وتابعت صحف الأربعاء الأوضاع التى تعيشها العاصمة طرابلس فى ظل أجواء الحرب الدائرة على تخومها مع تزايد أعداد الأسر النازحة من مناطق القتال فى ظروف مناخية باردة.وحذرت من المساس بمقدرات الشعب الليبي - النفط - وإبعاده عن الصراع والقتال الدائر، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتأثر الإنتاج 1.3 مليون برميل، داعيةً إلى ضرورة الاستمرار فى خطط تطوير زيادة الإنتاج.// انتهى //08:56ت م0010