الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واساستقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمكتبه بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض اليوم، معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون القائم بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة النقل، والتباحث حول أوجه التكامل والتعاون فيما يخدم أهداف وزارة النقل والديوان العام للمحاسبة.// انتهى //10:15ت م0012